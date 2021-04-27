Последнее обновление: 27.04.2021 17:23

Министерскую встречу ОПЕК+ перенесли на начало июня

Категории: ОПЕК

Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится в начале июня, сегодня будет проведено только заседание мониторингового комитета, сообщил источник ТАСС.

Таким образом, комитет оставил в силе принятое в начале апреля решение о восстановлении добычи на 2,1 млн баррелей в сутки в течение мая - июля.

«Да, министерскую встречу перенесли на начало июня. Сегодня будет только мониторинговый комитет», - сказал источник.

Ранее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) было перенесено с 28 апреля на 27 апреля.



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