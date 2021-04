МАРТ разъяснило, что будет с Nivea и Škoda Auto

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разъяснило порядок работы торговых организаций с учетом постановления Совета министров от 23 апреля 2021 года № 240 «О применении специальных мер» .

Напомним, постановлением Совмина № 240 установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. В него внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8X4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Copperone, Hidrofugal, Stop the water while using me).

Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.

МАРТ обращает внимание, что постановление № 240 не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, указанные в постановлении, транспортные средства, которые зарегистрированы в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

Контроль за реализацией на территории Беларуси запрещенных товаров возложен на Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство по налогам и сборам и его территориальные органы, подразделения Государственного комитета по стандартизации, Министерства здравоохранения, облисполкомов (Минского горисполкома).

Вопрос соблюдения запретов, установленных постановлением № 240, включен МАРТ в перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в рамках проводимых контрольно-аналитических мероприятий.

В случае выявления запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и интернете лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

Постановлением № 240 также определен порядок учета и реализации остатков запрещенных товаров, ввезенных в нашу страну до вступления в силу постановления.

Субъекты торговли, у которых на дату вступления в силу постановления № 240 будут находиться остатки запрещенных товаров, приостанавливают оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами, в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию их остатков и оформляют инвентаризационную опись.

«Инвентаризации подлежат также остатки товаров во вскрытой потребительской упаковке с указанием их объема (массы)», - сообщает ведомство.

После этого не позднее пяти рабочих дней с даты составления такой описи субъекты торговли представляют два ее экземпляра в налоговую инспекцию по месту постановки на учет и в течение 60 календарных дней обеспечивают маркировку остатков таких товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на потребительскую упаковку товара.

Реализация специальных контрольных знаков осуществляется РУП «Издательство «Белбланкавыд» на возмездной основе на основании копии инвентаризационной описи, поступившей из инспекции МНС.

После маркировки остатков таких товаров специальными контрольными знаками субъекты торговли смогут продолжить их дальнейшую реализацию. При этом остатки данных товаров во вскрытой потребительской упаковке реализуются или используются без маркировки их специальными контрольными знаками в течение 60 календарных дней с даты проведения инвентаризации, но не более установленного срока годности.

Лица, нарушающие запрет на реализацию запрещенных товаров, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством.