Светлана Тихановская 26 апреля встретилась с главами миссий ОБСЕ Германии, Франции, Великобритании, США, Швеции, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии и Польши. Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

Согласно информации, на встрече Светлана Тихановская попросила поддержать предложение БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу судов. Заявила, что независимые эксперты должны присутствовать на судах, чтобы не допускать беззакония.

Кроме того, она рассказала о ситуации с политзаключенными и бесчеловечных условиях содержания – поделилась свидетельствами Николая Козлова и других заключенных о пытках.

Тихановская также представила главам миссий ОБСЕ предложение по форматам переговоров, которые были опубликованы ее командой. Обсудила формы участия структур ОБСЕ в организации диалога между режимом и народом.

«Именно ОБСЕ может помочь решить кризис в Беларуси мирно. Ведь наша страна – член этой организации, и у ОБСЕ достаточно опыта и политической воли, чтобы кризис в Беларуси был решен», – отметила Тихановская.