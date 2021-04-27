Последнее обновление: 27.04.2021 13:05

Макрон поддержал высылку российских дипломатов из Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в понедельник провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил положение в Донбассе, ситуацию с Алексеем Навальным и высылку российских дипломатов из Чехии и других стран Европы.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца, Макрон выразил поддержку Франции европейским партнерам в связи с волной изгнаний сотрудников российских посольств, которая по масштабам превысила рекорды времен Маграрет Тэтчер и Рональда Рейгана.

На прошлой неделе Чехия выслала 81 российского дипломата, Словакия - трех, Латвия - двух, Эстония и Литва по одному. США отправили на родину 10 сотрудников российского посольства.

Москва ответила высылкой 10 дипломатов США, 27 дипломатов европейских государств, а также потребовала от Чехии уволить более 90 россиян, работавших в посольстве в Москве.

Макрон также выразил «серьезную обеспокоенность» состоянием здоровья Навального, призвал Путина «уважать фундаментальные права» и снизить напряженность в отношениях с Украиной, а именно - отвести войска и тяжелые вооружения от ее границ.



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