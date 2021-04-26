В Казахстане начинается массовая вакцинация от коронавируса местным препаратом QazVac

Министерство здравоохранения Казахстана с понедельника приступает к массовой вакцинации граждан местным препаратом от коронавируса QazVac ("Казвак").

Первая партия вакцины из 50 тыс. доз поступила в регионы республики.

Как пояснили в Минздраве, процесс вакцинации граждан, которая сейчас ведется препаратом «Спутник V», не изменится. В прививочных кабинетах с 26 апреля будет доступна казахстанская вакцина, и у граждан появится возможность выбрать препарат. При этом приоритетное право вакцинироваться QazVac получат люди из групп риска - медицинские работники, педагоги и сотрудники правоохранительных органов.

Казахстанская вакцина рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше. Ее вводят внутримышечно. Курс состоит из двух доз с интервалом в 21 сутки.

Над созданием QazVac работали ученые и специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) проблем биологической безопасности. В основу лег опыт создания вакцин против других болезней, в том числе высокопатогенного гриппа птиц и свиного гриппа. Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ. QazVac включена в реестр Всемирной организации здравоохранения.

«В отечественной технологии используется вирус, выделенный на территории Казахстана, в инактивированном виде. Учитывая то, что вирус цельный и убитый, вакцина обладает достаточно высокой степенью иммуногенности и безопасности», - пояснили в НИИ проблем биологической безопасности.

Первая партия вакцины из 50 тыс. доз выпущена на базе НИИ проблем биологической безопасности республики, ее отправили в регионы страны. В мае планируется выпуск очередной партии препарата из 50 тыс. доз. Далее производство вакцины намерены поэтапно увеличить до 500-600 тыс. доз в месяц.

Планируется, что после открытия нового биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Жамбылской области Казахстана производство вакцины QazVac будет продолжено на его базе.

Согласно данным, полученным после двух фаз клинических испытаний, при правильном применении вакцина создает иммунитет у всех привитых участников. В рамках третьей стадии исследований вакцины в декабре 2020 года и январе этого года привили 3 тыс. добровольцев. «Клинические исследования третьей фазы вакцины и отбор добровольцев проводили согласно протоколу, утвержденному Минздравом. Согласно принятым правилам, добровольцы получили вознаграждение. После вакцинации среди участников не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией», - сообщили в НИИ проблем биологической безопасности.