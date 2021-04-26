Лукашенко определил, кто будет руководить Беларусью, если "президента застрелили"

Лукашенко подпишет декрет о переходе Совету безопасности его полномочий в случае чрезвычайной ситуации.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо водить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг"", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В то же время он уверен, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя.

"Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", - рассказал Лукашенко.