Россия и Запад выслали 140 дипломатов за неделю

Отношения России и Запада продолжают катиться по спирали вниз в поисках «дна» холодной войны.

Чуть больше чем за неделю Москва и западные страны взаимно выслали больше 140 дипломатов и сотрудников посольств, побив рекорд шпионских войн времен Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана, пишет finanz.ru.

15 апреля США в рамках пакета санкций за вмешательство в выборы, химическое оружие и кибератаку Solarwind объявили персонами нон-грата 10 сотрудников российского посольства, которые, по данным Вашингтона, имели связи со спецслужбами. В тот же день Штаты поддержала Польша, объявившая о высылке трех российских дипломатов.

16 апреля российский МИД объявил, что высылает 10 дипломатов США, денонсирует соглашение о свободном передвижиении дипработников и настоятельно рекомендует уехать из Москвы американскому послу Джону Салливану.

17 апреля о высылке 18 российских дипломатов объявила Чехия. Премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что правительство обладает доказательствами причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, жертвами которого стали двое чешских граждан.

Россиянам дали 48 часов, чтобы покинуть Прагу. Российский МИД в тот же день объявил о высылке 20 дипломатов Чехии и дал им на сборы всего сутки.

Спустя два дня, 19 апреля, билет на вылет из Москвы велели покупать двум дипломатам Болгарии. Это решение стало ответом на высылку российских дипработников - в общей сложности 8 человек за последние полтора года.

Тем временем МИД Чехии заявил, что работа посольства парализована и 21 апреля выставил ультиматум: или Москва разрешает всем высланным вернуться, или штат посольства в Праге, раздутый еще со времен СССР, будет урезан в 4 раза.

Россия проигнорировала требования, и 22 апреля Чехия объявила персонами нон-грата 81 человека - 35 дипломатов и 46 административно-технических сотрудников. Изгнание россиян из Чехии стало крупнейшей разовой высылкой дипломатов из одной страны с 1986 года, когда Рональд Рейган отправил в Москву десятки сотрудников советского посольства.

Россия ответила высылкой 20 дипломатов и административных работников, а также потребовала уволить из посольства 91 россиянина. Общий штат дипмиссии сократился на 111 человек.

В тот же день в знак солидарности с Чехией Словакия выслала трех российских дипломатов, Латвия - двух, Эстония и Литва по одному.

МИД России решил выслать пять польских дипломатов (в ответ на высылку россиян неделей ранее) и посоветовал готовить чемоданы прибалтам в посольствах в Москве.

«Дипломатическая война явление далеко не новое, но ее масштабы сейчас, конечно, впечатляют. Такого не было даже перед Второй мировой войной или в годы холодной войны», - сказал завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.