Лукашенко обсуждал с Путиным цены на газ и нефть

Лукашенко обсуждал с Владимиром Путиным вопросы цен на газ и нефть. Об этом он заявил в субботу журналистам, комментируя состоявшиеся 22 апреля во время его визита в Москву переговоры.

«Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье - газ, нефть, кооперация», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, во время его переговоров с Путиным обсуждался вопрос о развитии экономического сотрудничества между Беларусью и Россией, в том числе в связи с санкциями, введенными Западом против обеих стран.

«Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции - опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить и душить», - сказал Лукашенко.

Кроме того, он отметил разные подходы к приватизации в двух странах.

«Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти. Нам надо кооперироваться», - заявил Лукашенко.

Если верить его словам, то президент России заявил о готовности совместно развивать производства интегральных схем в России и Беларуси. Россия смогла создать гиперзвуковое оружие и превзойти в этом вопросе другие страны.

«Давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации - скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь», - сказал Лукашенко.

Он предложил определить, какие виды продукции будут производиться на предприятии в Беларуси, а какие - в российских Зеленограде и Воронеже.