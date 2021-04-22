Генсек ООН призывает создать коалицию за нулевые выбросы углерода

Лидеры стран мира должны создать глобальную коалицию для достижения нулевых углеродных выбросов до середины века. Об этом заявил в Нью-Йорке на саммите лидеров по вопросам климата генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы должны сделать шаг в правильном направлении. Лидеры всех стран мира должны принять меры первыми, создав глобальную коалицию за нулевые выбросы до середины века - в каждой стране, в каждом регионе, в каждом городе, в каждой компании и в каждой отрасли», - сказал он.

Последние десятилетия были самыми горячими в истории, отметил Гутерриш. Опасные парниковые газы, по его словам, достигли наивысшего уровня за 3 миллиона лет, наблюдается постоянное повышение уровня океана, разрушительные тропические циклоны и лесные пожары. «Мы на грани пропасти», - подчеркнул генсек ООН.

Правительства стран, по его словам, должны предпринимать меры по предотвращению дальнейших изменений климата и адаптации к имеющимся изменениям. «Нам необходим прорыв в сфере финансирования и адаптации», - отметил он.

По убеждению генсека ООН, страны во всем мире должны установить налог на углерод, прекратить субсидии на ископаемое топливо, нарастить инвестиции в восстанавливаемую энергетику и экологическую инфраструктуру, «прекратить финансирование угольной промышленности и строительство новых угольных электростанций, постепенно отказаться от использования угля до 2030 года в самых богатых странах», в остальных странах - до 2040 года.

Он напомнил, что в ноябре 2021 года в шотландском городе Глазго состоится конференция ООН по изменению климата.