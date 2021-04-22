Большинство чехов поддерживает недопуск "Росатома" к строительству АЭС

Большинство чехов считают, что Россия создает угрозы безопасности для Чехии, и выступают против участия "Росатома" в строительстве новой АЭС в Дукованах. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Median.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на чешское iRozhlas, опрос провели 19-20 апреля, в первые дни после официального заявления правительства о том, что к взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 году могли быть причастны агенты ГРУ. Всего опросили более тысячи респондентов.

По шкале от 1 до 10, где 1 - наименьшее значение, респонденты оценили угрозу от России в среднем на 6,5.

Почти пятая часть респондентов воспринимают Россию как очень большую угрозу. Как пояснил руководитель агентства Median Пшемысль Чех, больше всего такое мнение разделяют жители больших городов, там это 25%.

В то же время 10% вовсе не считают Россию угрозой. Среди них четверть - сторонники коммунистической партии KSČM, и пятая часть - люди в возрасте от 60 лет. Однако в группе 60+ одновременно много и тех респондентов, которые считают Россию очень большой угрозой. По мнению Пшемыслава Чеха, это может быть вызвано тем, что это поколение помнит оккупацию Чехословакии советскими войсками в 1968 году.

65% опрошенных поддерживают исключение "Росатома" из будущего строительства АЭС в Дукованах.

В то же время недовольны этим 27%, а среди избирателей-сторонников коммунистов - 77%. Эти же респонденты обычно отвечали, что не воспринимают Россию как угрозу.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

В Чехии назвали эту реакцию непропорциональной и выдвинули ультиматум - позволить дипломатам вернуться, чтобы избежать дальнейшего сокращения количества дипломатов в посольстве РФ.

В Кремле на это ответили, что "разговоры с Россией в стилистике требований бесперспективны".