Литва может выслать дипломатов РФ из солидарности с Чехией

Литва вместе с союзниками ведет консультации о возможной высылке из страны сотрудников российской дипмиссии для выражения солидарности с Чехией. Об этом заявила старший советник Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

"Президент полностью поддерживает усилия Чехии по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны НАТО, и, конечно, выражает солидарность с теми действиями, к которым прибегло чешское правительство", - заявила в четверг советник в интервью радиостанции LRT.

"Чешское правительство попросило о солидарности партнеров по НАТО и ЕС, сейчас по дипломатическим каналам идут консультации о том, как было бы лучше выразить эту солидарность всем вместе", - сказала советник президента Гитанас Науседа, которую цитирует Delfi.

Скайсгирите сказала, что взрыв в Чехии и попытка отравить Скрипалей в Британии - это шокирующие действия России. "Шокирует то, что эти операции проводятся на территории стран Евросоюза и НАТО", - отметила она.

Чехия рассчитывает позже на этой неделе обсудить с партнерами по НАТО возможные скоординированные действия против России.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

21 апреля Чехия поставила ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов.