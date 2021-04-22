Байден планирует посетить Восточную Европу в июне

Президент США Джо Байден в июне может прибыть с визитом в Восточную Европу. Об этом сообщило словацкое издание Pravda со ссылкой на представителя американской дипломатии, общавшегося на условиях анонимности.

Ожидается, что Байден отправится в европейское турне в июне - его визит связан прежде всего с проведением саммита НАТО в Брюсселе. Дата встречи руководителей государств Альянса пока официально не объявлена, но, по данным источников издания в штаб-квартире НАТО, она запланирована ориентировочно на 14 июня, пишет "Европейская правда".

Предполагается, что первой остановкой Байдена в Европе станет Лондон, где президент США встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и получит аудиенцию у королевы Елизаветы II. Кроме того, у Байдена планируют визит в одну из стран Восточной Европы.

"В Восточной Европе Байден может пойти двумя путями. Это будет или Братислава, или государство на Балканах", - отметил собеседник издания, добавив, что шансы Словакии выше.

"Если президент США поедет в Братиславу, мы уведомим словацкие власти в течение двух недель, то есть самое позднее - примерно в начале мая", - добавил он, отметив, что решение будет зависеть от развития событий на украинско-российской границе.

По словам источника, Байден может принять участие в престижной международной конференции GLOBSEC. Участие в конференции дало бы Байдену возможность встретиться с лидерами Центральной и Восточной Европы, отмечает издание.

"Предполагается, что Байден мог бы провести переговоры в Братиславе, например, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако главным событием, конечно, была бы основная речь главы Белого дома на конференции GLOBSEC", - пишет издание.