В России началась зачистка перед посланием Путина к Федеральному собранию.

Как сообщают российские СМИ, в центры крупных городов стянуты подразделения Росгвардии и полиции. Многие улицы перекрыты.

В Москве перекрыты Пушкинская, Манежная, Трубная и Тверская площади.

По всей стране проходят задержания координаторов штабов Навального и оппозиционных активистов. В Москве задержали Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

Начало акций протеста анонсировано на 19:00 по местному времени на центральных площадях всех городов. На Дальнем Востоке акции уже начались.