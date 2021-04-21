Последнее обновление: 21.04.2021 13:03

Конгресс США принял резолюцию в поддержку народа Беларуси

Палата Представителей Конгресса США в числе других документов сегодня ночью приняла резолюцию №124 в поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений.

Эта резолюция была представлена еще 15 февраля, но получила место в списке на голосование только в сессию, которая началась на прошлой неделе.

В резолюции перечислены примеры репрессий и нарушений прав человека в Беларуси в связи с которыми резолюция еще раз не признает результаты выборов 9 августа 2020 года. Координационный совет признается легитимным органом, который принимает участие в переговорах для мирной передачи власти.

В резолюции требование освобождения всех политических заключенных, призыв к общим санкциям со стороны США, ЕС и партнеров, а также просьба к Белому дому увеличить финансирование программ по развитию гражданского общества в Беларуси, как было указано в Акте о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года.

Отметим, что резолюция не является законопроектом, она выражение общей позиции Палаты представителей, поэтому все положения имеют рекомендационный, а не указательный характер.



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