Последнее обновление: 20.04.2021 16:19

Десятки американских истребителей прилетели на учения в Польшу

В Польше начались учения по быстрой переброске воздушных сил США в Европе на польские аэродромы с участием истребителей F-15 и F-16. Об этом в Твиттере в понедельник написал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Сегодня в Польшу прилетели несколько десятков самолетов F-15 и F-16. Европейское командование ВС США тренирует быструю переброску воздушных сил в Европе с использованием польских аэродромов", - написал Блащак.

Он добавил, что "совместные тренировки укрепляют безопасность региона".

В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что появление в Польше нескольких десятков боевых самолетов F-15 и F-16 является элементом учений и "не является особой реакцией на то, что происходит на границе Украины с Россией либо в Крыму".

"Это абсолютно обычная операция, мы это постоянно делаем. Наши силы присутствуют в Польше на ротационной основе, что мы очень ценим и хвалим", - заявил Кирби.

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