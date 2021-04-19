Последнее обновление: 19.04.2021 14:01

Макей поехал в Швейцарию участвовать в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН

Глава белорусского МИД Владимир Макей отправился в Швейцарию участвовать в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН и рассказывать о многовекторности.

По информации пресс-службы МИД, он встретится с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом, гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом, верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурэром.

Сегодня будут обсуждены «актуальные вопросы международной повестки дня в сферах деятельности контрпартнеров» и «белорусский подход к проблемам», находящимся в зоне ответственности этих организаций.

В пятницу Макей встречался с послами Германии и Франции, которые напомнили ему о невозможности нормализации отношений без новых выборов и освобождения всех политзаключенных. Правда, этот момент в официальном сообщении белорусского МИД был опущен.



blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование