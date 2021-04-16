С начала протестов в Мьянме погибли уже более 700 человек

Во время протестов против военного переворота в Мьянме с 1 февраля погибли более 700 человек.

В "Ассоциации поддержки политических заключенных" (AAPP), которая ведет подсчет жертв протестов в этой стране, заявили о 715 погибших, сообщает Al Jazeera.

Между тем столкновения между демонстрантами и протестующими продолжаются. В четверг, 15 апреля, в городе Мандалай местные силовики убили по меньшей мере одного человека и еще несколько получили ранения.

Также сообщается о задержании большого количества молодых протестующих.

1 февраля военные в Мьянме отстранили от власти гражданское руководство государства и объявили чрезвычайное положение. Они обосновали свои действия заявлениями о манипуляциях на парламентских выборах в ноябре.

Председатель правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", глава МИД и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи и президент Он Мьин были арестованы.

Бывший генерал и вице-президент Мьин Све теперь будет выполнять роль переходного главы государства. Однако вся полнота власти будет принадлежать главе вооруженных сил Мин Аун Хлайну, пока будет действовать чрезвычайное положение.

Многие страны осудили этот переворот. В Мьянме противники переворота проводят массовые протесты, которые силовики жестоко подавляют, применяя и оружие.

Несколько стран Запада, в частности США, ввели санкции против военных Мьянмы или заявили о готовности к такому шагу.