Озвучены планирующиеся в Конституцию Беларуси нововведения

Комиссия, которая рассматривает предложения по внесению изменений в Конституцию Беларуси, на очередном заседании 14 апреля рассмотрела планирующиеся нововведения. Такая информация прозвучала в эфире белорусского зомбоящика.

Касаются они избирательной системы.

В частности, в Конституцию хотят внести следующие изменения:

лица, содержащиеся в местах заключения до вступившего в законную силу приговора суда, смогут голосовать на выборах;

в финальном тексте Конституции, скорее всего, будет имплементирован институт Уполномоченного по правам человека (ст. 59-1);

при необходимости систему выборов на смешанную, пропорционально-мажоритарную можно будет изменить, приняв закон;

формировать ЦИК в равной пропорции будут президент, обе палаты парламента (по четыре человека от каждой), а председателя будут избирать члены Центризбиркома;

возможность выдвижения на выборы трудовым коллективом может быть заменена на возможность выдвигать кандидатов от политических партий с обеспечением для них равных условий;

планируется отменить возможность выдвигать трудовым коллективом делегата в депутаты;

правом голоса было предложено наделить граждан в возрасте от 20 до 70 лет.