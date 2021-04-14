Министры иностранных дел стран Балтии срочно едут в Украину

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии 15 апреля прибудут в Украину с совместным визитом.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, министры иностранных дел Эстонии Ева Мария Лийметс, Латвии Эдгарс Ринкевичсом и Литвы Габриелюс Ландсбергис прибудут по приглашению украинской стороны.

"...визит ставит целью продемонстрировать солидарность балтийских государств с Украиной на фоне наращивания Россией военного присутствия вблизи украинских границ, обострения ситуации на оккупированных территориях и массированной пропаганды", - говорится в сообщении МИД.

Стороны намерены обсудить практические шаги для поддержания суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепления безопасности взаимодействия, уделить особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции украинского государства.