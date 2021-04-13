Последнее обновление: 13.04.2021 17:47

США разместят в Германии еще 500 военных

США разместят в Германии дополнительно 500 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Берлин.

Он сообщил об отмене планов бывшего президента Дональда Трампа по выводу около 12 тыс. военных из Германии.

"Мы прекратили планирования (по сокращению военного присутствия)", - сказал Остин на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр во вторник.

"Я думаю, что наше назначение дополнительных 500 военнослужащих говорит об уровне нашего партнерства и нашей преданности НАТО", - добавил он.

Предыдущий президент США Дональд Трамп решил вывести из Германии почти треть американских солдат после длительного спора с Берлином из-за его оборонных расходов, которые намного ниже целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

4 февраля Джо Байден объявил, что отвод войск приостановят как минимум до того времени, когда новый министр обороны Ллойд Остин завершит пересмотр этого решения.

Законодатели уже заблокировали вывод войск в ежегодном законе об оборонной политике, который в январе вступил в силу, несмотря на вето Трампа.



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