Китайский ученый открестился от своего заявления о неэффективности вакцин КНР

Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу заявил, что его предыдущие высказывания о недостаточной эффективности китайских COVID-вакцин были «недоразумением».

По словам Гао, его предыдущие высказывания относительно низкой эффективности китайских вакцин были "полным недоразумением", сообщает dpa.

Он добавил, что в субботу обнародовал свое "научное видение" в отношении последовательности прививки вакцинами. Гао предположил, что введение уколов с различными COVID-вакцинами также может быть вариантом для повышения защиты от коронавируса.

"Уровень защиты всех вакцин в мире иногда высокий, а иногда низкий. Как улучшить их эффективность - это вопрос, который нужно рассмотреть ученым во всем мире", - сказал Гао.

Напомним, 10 апреля на конференции в Чэнду, на юго-западе Китая, директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу заявил, что эффективность китайских вакцин от коронавируса невысокая, и желательно их комбинировать, чтобы повысить эффект.