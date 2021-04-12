Уганда и Танзания подписали соглашение о строительстве экспортного нефтепровода

Соглашение о строительстве нефтепровода стоимостью $3,5 млрд с месторождений в Уганде к экспортным терминалам Танзании на побережье Индийского океана подписали в воскресенье в угандийском городе Энтеббе правительства двух стран, а также представители двух энергетических групп - французской Total ("Тоталь") и китайской China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Об этом сообщила угандийская газета «Дейли монитор».

Отмечается, что на торжественной церемонии присутствовали президент Танзании Самия Сулуху и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени.

«Участники соглашения договорились приступить к финансированию строительства инфраструктуры, которая позволит добывать и транспортировать нефть», - заявил постоянный секретарь министерства энергетики и минеральных ресурсов Уганды Роберт Касанде. Трасса протяженностью 1 445 км получила название Восточноафриканский нефтепровод (EACOP). Ожидается, что первая нефть поступит по нему в 2025 году.

Первые крупные нефтяные месторождения были открыты на западе Уганды в 2006 году в бассейне озера Альберт. Подтвержденные там запасы нефти достигают 6,5 млрд баррелей, из которых 2,2 млрд баррелей составляет извлекаемая нефть. Суточная добыча угандийской нефти в ближайшие несколько лет достигнет, по оценке специалистов Total, 230 тыс. баррелей. Согласно подсчетам, мировая цена на нефть не должна опускаться ниже $40 за баррель для того, чтобы добыча нефти на угандийских месторождениях имела экономический смысл.

Особенностью угандийской нефти является ее повышенная вязкость из-за примесей. В результате ее температура при прокачке через нефтепровод должна превышать 40 градусов Цельсия иначе она густеет и теряет текучесть. Обеспечивать необходимую температуру нефти будет специальная система обогрева трассы.

«Речь идет о самом протяженном в мире трубопроводе сырой нефти с электрическим обогревом, - заявил менеджер Total в Уганде Адевале Файеми, которого цитирует ТАСС. - Мы говорим об уникальном сооружении».

Первоначально Уганда намеревалась построить нефтепровод через территорию Кении до морского порта Момбаса. Однако правительство Уганды неожиданно для всех весной 2016 года объявило о другом маршруте для нефтепровода - через территорию Танзании к портовому городу Танга. В качестве причины называлась обеспокоенность Кампалы угрозой безопасности будущему нефтепроводу со стороны действующей в Сомали и Кении исламистской террористической группировки «Аш-Шабаб».