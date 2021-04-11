В мире число заражений коронавирусом превысило 136,04 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 136044098 (+706228 за сутки) по данным Worldometer на 10:15 11 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2939793 (+10489) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 23712125 (+208234) человек, из них 102421 (+321) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 109392180 (+487505) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31869980 (+66764) случаями заражения, Бразилия – 13445006 (+69592), Индия – 13355465 (+152682), Франция – 5023785 (+43284) и Россия – 4632688 (+8704). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 152682, Бразилия – 69592, США – 66764, Турция – 52676, Франция – 43284. Беларусь (1433) – на 47 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 575593, Бразилия – 351469, Мексика – 207020, Индия – 169305 и Великобритания – 127080. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2535, Мексика – 874, Индия – 838, Польша – 749, США – 740. Беларусь – на 64 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 334863 случая заражения коронавирусом и 2344 смерти.