Статкевич: «Дело Тихановского» насчитывает 110 томов

Оппозиционного политика Николая Статкевича будут судить с Сергеем Тихановским, Артемом Саковым, Дмитрием Поповым, Владимиром Цыгановичем и Игорем Лосиком.

Об этом Статкевич сообщил своей супруге Марине Адамович, которая опубликовала фото его письма в «Фейсбуке», передает БелаПАН.

«Каждого из нас обвиняют по ч.1 ст. 293. Кроме того, у всех "соучастников", за исключением одного меня, есть еще дополнительные статьи УК. Суть "преступления" описана в "обвинении" чрезвычайно многословно и запутанно. Но коротко его можно описать так: наши критические к власти высказывания в интернете вызвали рост протестных настроений и привели к сбору "неорганизованной массы людей", которые осуществили "массовые беспорядки". Значит мы — организаторы этих "беспорядков". Логика!», — приводит Марина Адамович строки из письма Статкевича от 28 марта.

«У меня сложилось впечатление, что даже сами авторы этого шедевра юриспруденции еще не осмыслили сделанного ими колоссального прорыва в развитии юридической практики. Тут же такие перспективы открываются, что аж дыхание перехватывает. Теперь же можно всех, кто последние 15 лет (срок давности по особо тяжким преступлениям?) критиковал власть, обвинить в "организации массовых беспорядков". Правда, на всех таких "преступников" мест в колониях не хватит. Поэтому начали с малого. Ну, а нам остается только гордиться, что нас выбрали первыми», — дополнил Николай Статкевич.

В письме от 31 марта, выдержки из которого также приводит Адамович, Статкевич пишет, что дело будет передано в прокуратуру после того, как все фигуранты ознакомятся с его материалами. «Правда, сегодня я прекратил это ознакомление и сделал устное (под запись) заявление: "Изучив обвинение и 30% материалов дела, я пришел к твердому убеждению, что оно сфабриковано следствием"», — написал политик.