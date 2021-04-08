В Минске задержан администратор дворового чата «Уручье-1»

В Беларуси Минске задержан 33-летний житель Минска, который с прошлой осени управлял телеграм-чатом «Уручье-1».

«Мужчина рассказал, что являлся рядовым участником виртуального сообщества, пока его владелец под ником «Андрей» не предложил стать администратором. Для безопасности «Андрей» настоял «вести» чат с другого аккаунта, после чего предоставил доступ к учетной записи с литовским номером и инструкцию по конспирации», - сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Админ был задержан за то, что публиковал в чате призывы к проведению маршей и дворовых собраний, а также «репостил информацию из экстремистских чатов и каналов».

«Он увеличивал число пользователей, добавляя в сообщество группы соседних районов. Позже минчанина добавили в закрытый чат администраторов, где координировалась информационная повестка и обменивались сведениями о задержанных», - сказано в сообщении.

В отношении задержанного составлены административные протоколы за организацию несанкционированных массовых мероприятий и распространение (репост) экстремистских материалов.