Министр туризма Греции обещает открытие страны с 14 мая без всякой дискриминации

Министр туризма Греции Харис Теохарис во вторник подтвердил в парламенте, что греческий туризм откроется 14 мая с полной безопасностью по коронавирусу, сообщает Ekathimerini.

По его словам, в греческом плане предусмотрено пять линий обороны для приема иностранных туристов без угрозы для них или местных жителей: эти линии обороны касаются вакцинации туристов или отрицательных тестов, системы случайной проверки EVA на границах и аэропортах, карантинных отелей для изоляции любого из посетителей с вирусом, вакцинации специалистов в области туризма, которая начнется сразу после того, как будут привиты самые уязвимые группы граждан, и строгого соблюдения медицинских протоколов, пишет "Европейская правда".

Теохарис подчеркнул, что правила, применяемые к греческим гражданам, применяются в целом без исключения к посетителям из-за рубежа.

"Мы не делаем дискриминации", - повторил он.

Министр также отметил, что такого понятия, как "свободный от ковида" остров, не существует, поскольку только процедурные причины привели к всеобщей вакцинации жителей на меньших островах.

"Вся страна в безопасности", - заявил министр.