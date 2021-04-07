Moody's увидело риски для банков СНГ в конфликтах и старении населения

Потенциальная эскалация внутренних и региональных конфликтов, старение населения, доминирование госбанков и активизация кибермошенничества представляют собой существенные риски для банков стран СНГ, говорится в исследовании Moody's.

По оценке агентства, для банков СНГ эти факторы представляют большие риски, чем для мирового банковского сектора в целом. Риск эскалации внутренних и внешних конфликтов материализовался в 2014-2015 годах в Украине и в 2020-м в Беларуси, Кыргызстане, Армении и Азербайджане, говорится в исследовании. В 2014-2015 годах сильно пострадал бизнес украинских банков. Банки других стран СНГ также могут быть уязвимы с точки зрения этих рисков, пишет РБК.

Из-за сокращения числа граждан работоспособного возраста будет трудно наращивать доходы банкам России, Беларуси и Украины, отмечает Moody's. В странах СНГ наибольшие потери понесут Украина и Беларусь, чье работоспособное население уменьшится на 8%. На третьем месте — Россия (минус 6%). Такое демографическое изменение означает сокращение главных потребителей кредитных продуктов, которые приносят банкам наибольшую прибыль, констатируют аналитики. Из-за падения спроса на заемные средства банкам придется жестче конкурировать друг с другом, жертвуя комиссионным доходом. Старение населения также будет способствовать сокращению депозитной базы банков, поскольку пенсионеры не делают накопления, а тратят их.

На банковском рынке стран СНГ доминируют государственные игроки, пишут аналитики. В Узбекистане доля госбанков в активах всего сектора составляет 85%, в России — 73%, в Белоруссии — 65%, на Украине — 53%, в Азербайджане — 29%. Госбанки часто выдают кредиты, руководствуясь не бизнес-интересами, а целевыми показателями госпрограмм, из-за этого они зависимы от господдержки, которая может иметь разнообразные формы — вливание капитала, освобождение от «плохих» кредитов, субсидии. Также политическое кредитование постепенно перекладывается с коммерческих государственных банков на банки развития и другие госучреждения.

Moody's также обращает внимание на значительный рост числа неавторизованных банковских трансакций в России. В исследовании приводятся данные Банка России, показывающие, что за январь — сентябрь 2020 года их объем увеличился до 6,5 млрд рублей, на 41% по сравнению с тем же периодом 2019-го. По данным Генпрокуратуры, с банковских счетов и электронных кошельков россиян только в 2019 году было похищено более 232 млрд рублей.

По словам экспертов, перечисленные в исследовании факторы действительно будут негативно влиять на банковский сектор, но еще в большей степени российских банкиров будут волновать другие проблемы — преодоление последствий вызванного пандемией кризиса, очень низкие по историческим меркам процентные ставки и проблемы с качеством активов после завершения действия регуляторных послаблений. В перспективе могут появиться новые риски в виде продвижения ЦБ Системы быстрых платежей, которая уже начинает «съедать» часть комиссионных доходов банков, и введения цифрового рубля. Из-за пандемии также обострилась ситуация с деятельностью мошенников, а чтобы защитить свои данные, банкам приходится выделять значительные суммы на разработку защитных механизмов, что также сказывается на их операционной прибыли, отметили эксперты.