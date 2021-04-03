Полиция в Брюсселе водометами разогнала противников локдауна

Бельгийская полиция в минувшую пятницу разогнала нарушителей противоэпидемических ограничений в брюссельском парке Камбрский лес с применением слезоточивого газа и водометов.

Перед этим полиция с помощью громкоговорителей призвала собравшихся покинуть парк в связи с нарушением гигиенических предписаний. Со стороны протестующих в сотрудников правопорядка летели бутылки, ветки и пиротехника. В результате было задержано 11 человек, сообщает агентство Belga. Из-за пандемии коронавируса в Бельгии запрещено собираться на свежем воздухе компанией более четырех человек, передает DW.

Днем ранее в Камбрском лесу уже происходили столкновения полиции и недовольных антикоронавирусными ограничениями. Тогда несколько тысяч человек устроили музыкальный праздник в парке, демонстративно нарушая противоэпидемические меры. Они бросали в полицейских камни и бутылки, разгромили патрульный автомобиль. В результате столкновений несколько полицейских получили ранения, один из стражей порядка был госпитализирован.