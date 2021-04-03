БФСС готовит обращение в МОК из-за уголовного дела против Герасимени и Опейкина

В Белорусском фонде спортивной солидарности (БФСС) готовят обращение в международные спортивные структуры, в том числе МОК, в связи с возбуждением СК Беларуси уголовного дела в отношении руководителей фонда.

Об этом сообщил исполнительный директор БФСС Александр Опейкин, передает Интерфакс-Запад.

"Беспокойства по этому поводу особого нет. Но это, конечно, давление. Давление на Белорусский фонд спортивной солидарности, который является участником олимпийского движения и, в общем-то является признанным субъектом международного спортивного права. Последствия могут быть - не для нас, для белорусского спорта - самые существенные, потому что мы сейчас готовим по факту этого уголовного дела заявление в международные спортивные федерации, Международный олимпийский комитет", - сказал Опейкин.

Возбуждение уголовного дела против руководителей фонда не стало сюрпризом, отметил он, назвав юридически бессмысленными решения Следственного комитета.

"С нашей точки зрения, белорусские органы власти не имеют никакой юридической силы, они нелегитимны, по сути. Решения, которые принимает Следственный комитет, они юридически бессмысленны. Для нас это самопровозглашенные структуры, которые что-то там объявляют. Это как если бы пираты Сомали что-то объявили. Примерно, такой же юридический статус", - отметил Опейкин.

В пятницу в Следственном комитете Беларуси сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении известной спортсменки, главы Белорусского фонда спортивной солидарности Александры Герасимени и исполнительного директора БФСС Александра Опейкина. Их действия квалифицированы как призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет. Санкция этой статьи УК предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Следственные органы считают, что действия руководителей фонда причинили вред национальной безопасности Беларуси, привели к переносу из Беларуси ряда крупных спортивных мероприятий (в том числе чемпионата мира по хоккею 2021 года).

В минувшую пятницу, 2 апреля, силовики провели обыск в доме родителей Александры Герасимени. Также прошел обыск в квартире Александра Опейкина.

«Пришли домой с обыском. 900 тыс. за диваном мои, если что. Заработал на торговле борзыми щенками», - сообщил он на своей странице в Facebook.