Последнее обновление: 31.03.2021 18:07

Чехия выступает за более быстрое расширение ЕС

Чехия выступает за более быстрое расширение Европейского союза и будет настаивать на этом во время председательства Португалии в Совете ЕС.

Об этом в Белграде заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Во время визита министр обсудил с сербскими чиновниками, включая президента Вучича и премьер-министра Ану Брнабич, главным образом вопросы развития взаимной торговли, поддержки регионального сотрудничества, продвижение Сербии к ЕС, развития пандемии и восстановления туризма.

"Что касается процесса расширения, то мы хотим дать этому новый импульс во время председательства Португалии (в Европейском Союзе)", - заявил Петршичек.

Министр также отметил в Белграде, что "сотрудничество с Западными Балканами и их будущая интеграция в ЕС является одним из приоритетов внешней политики Чехии", но "реформы нужно продолжать".

Сербия стала кандидатом в члены ЕС в 2012 году. Через три года Евросоюз открыл с ней первые разделы переговоров о присоединении.

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