В Грузии переговоры власти и оппозиции закончились безрезультатно

В Грузии лидеры правящей партии "Грузинская мечта" и пяти оппозиционных партий не подписали документ по урегулированию политического кризиса в стране, подготовленный личным представителем президента Евросовета Кристианом Даниэльсоном.

О безрезультатном исходе многочасовых переговоров на эту тему стало известно в ночь на среду, 31 марта, передает DW.

Как отметил сам Даниэльсон, который за март 2021 года дважды посещал Грузию с посреднической миссией, "в ходе переговоров стороны не продемонстрировали готовности к компромиссам".

Представленный к подписанию документ предполагал, кроме прочего, освобождение под залог из предварительного заключения оппозиционного лидера, председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелии. Необходимую для этого сумму должен был внести один из европейских фондов.

В то же время владелец оппозиционного телеканала "Пирвели ТВ" Георгий Руруа, на освобождении которого также настаивает оппозиция, согласно плану Евросовета, должен был быть условно досрочно освобожден из заключения в ноябре 2021 года.

Против Никанора Мелии в Грузии было возбуждено дело об организации беспорядков в июне 2019 года и участии в них. Он был задержан в феврале 2021 года за умышленное неисполнение решения суда по внесению залога. Георгия Руруа задержали в ноябре 2019 года по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия.

По данным агентства "Интерфакс", документ предполагал также, что представители оппозиции возглавят пять парламентских комитетов, будет приостановлен процесс назначения судей и проведена судебная реформа, а назначения генерального прокурора и председателя Центральной избирательной комиссии будут возможны лишь при поддержке двух третей списочного состава депутатов парламента.

Между тем в документ не вошло главное требование оппозиционеров о проведении досрочных парламентских выборов.

Политический кризис в Грузии начался непосредственно после парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2020 года. По итогам голосования в парламент проходили 150 оппозиционных депутатов. Однако 51 из них отказался принимать свой мандат, заявил о фальсификации выборов в пользу правящей партии "Грузинская мечта" и потребовал проведения новых выборов.

При этом оппозиция не смогла представить факты фальсификации, а международные организации, наблюдавшие за выборами, оценили их как "конкурентные" и проведенные с соблюдением всех фундаментальных прав граждан.

Арест Никанора Мелии привел к усилению правительственного кризиса. В стране прошли демонстрации в поддержку политика.

В начале марта председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил посредником между представителями власти и оппозиции в Тбилиси. Пообщавшись 1 марта с президентом республики Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и лидерами оппозиционных партий, Мишель пригласил стороны вечером того же дня принять участие во встрече в резиденции главы государства для налаживания диалога.

По словам главы грузинского правительства, эта встреча завершилась договоренностью идти по пути компромиссов для разрешения политического кризиса в стране, однако эта цель не была достигнута до сих пор.