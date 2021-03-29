Мадуро предлагает нефть в обмен на вакцину

Президент Венесуэлы Николас Мадуро допускает возможность оплаты поставок вакцин от коронавируса посредством экспорта нефти в страны, производящие эти препараты.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в эфире телеканала «Венесолана де телевисьон», передает ТАСС.

«У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, у нее есть клиенты, покупающие нефть. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, в которых нуждается. Нефть в обмен на вакцины», - сказал глава государства.

По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 156 тысяч, умерли 1 555 человек.

В среду исполнительный вице-президент Дельси Родригес сообщила, что на счетах страны в зарубежных банках находится около 7 млрд долларов, часть которых руководство республики планирует направить на закупку вакцин. По ее словам, в ответ на запросы о снятии денег банки государств, признающих лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве президента, сообщили, что не могут провести операции, исходя из «инструкций правительства».

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.