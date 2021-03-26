Байден заверил ЕС в желании совместно работать по России и Китаю

Президент США Джозеф Байден сообщил, что готов сотрудничать с ЕС в вопросах выстраивания отношений с Россией. Такое заявление он сделал, приняв участие в саммите глав государств и правительств 27 стран ЕС, проходившем в формате видеоконференции.

О выступлении американского лидера сообщила в четверг, 25 марта, пресс-служба Белого дома, передает DW.

"Президент… выразил желание совместно работать над внешнеполитическими (аспектами - Ред.), представляющими взаимный интерес", включая взаимодействие с Россией и Китаем, говорится в заявлении.

В целом Байден подтвердил свою приверженность оживлению отношений между Вашингтоном и Брюсселем. По его словам, "сильный Евросоюз отвечает интересам США". Американский лидер отметил "общность демократических ценностей" Соединенных Штатов и Европы и тот факт, что речь идет "о крупнейшем в мире торговом и инвестиционном партнерстве".

При этом президент США призвал к тесному сотрудничеству по общим проблемам, включая борьбу с COVID-19, угрозой изменения климата, а также к углублению экономических связей и обеспечению того, чтобы "демократические, а не автократические государства устанавливали дорожные правила". Байден также перечислил отдельные регионы, по которым взаимодействие должно быть продолжено, включая Южный Кавказ, Восточную Европу, Западные Балканы и Турцию.

В ходе первой публичной пресс-конференции Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно президенту России Владимиру Путину, думает, что «автократия — это будущий тренд».

«Он из тех, кто, подобно Путину, думает, что автократия — это будущий тренд и что демократия не работает в мире, который становится все более сложным. Он абсолютно не демократический человек, но он очень, очень умный человек», — сказал президент США.