Последнее обновление: 22.03.2021 22:01

Лидер БСДП «Грамада» Игорь Борисов арестован на 15 суток

Суд в Минске приговорил председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игоря Борисова к 15 суткам административного ареста.

Об этом сообщила супруга оппозиционного политика в понедельник, 22 марта. По сведениям правозащитного центра "Весна", судья признал Борисова виновным в неповиновении должностному лицу.

Лидер белорусских социал-демократов был задержан днем ранее и доставлен в изолятор в 1-м переулке Окрестина. Это привлекло внимание ряда европейских политиков. Так, министр иностранных дел Швеции Анн Линде потребовала немедленного освобождения Борисова и напомнила Беларуси о необходимости соблюдать взятые на себя международные обязательства в области прав человека.

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