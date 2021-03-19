Международное юридическое сообщество выступает в защиту белорусских адвокатов

Организация Lawyers for Lawyers (L4L) из Нидерландов, которая занимается поддержкой репрессированных адвокатов, вместе с Юридическим обществом Англии и Уэльса выступили в поддержку белорусских адвокатов, подвергшимся репрессиям со стороны властей Беларуси за выполнение своей работы.

Упомянутые организации отправили официальные письма в Министерство юстиции Беларуси, Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов, региональные коллегии адвокатов, главному прокурору Беларуси и Специальному докладчику ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов, сообщила пресс-служба Координационного совета.

Коллеги из других стран требуют от белорусских властей отменить решения о лишении лицензий адвокатов Людмилы Казак, Константина Михеля, Михаила Кирилюка, Максима Конона и Владимира Сазанчука; прекратить преследования и гарантировать всем адвокатам в Беларуси возможность беспрепятственно выполнять свою работу.

В своём обращении юристы из Нидерландов и Великобритании говорят о недопустимости давления на адвокатов, которые ведут дела, связанные с политикой и политическими заключёнными.

На прошлой неделе Совет адвокатур и юридических ассоциаций Европы (CCBE) также направил обращение министру юстиции Беларуси с требованием пересмотреть решение об отзыве лицензий у адвокатов.

Международные правозащитные организации с момента выборов поддерживают беларуских коллег и вместе с беларусами продолжают долбить и реагировать на репрессии и нарушения положений международных конвенций.