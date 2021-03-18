Последнее обновление: 18.03.2021 19:32

Около 100 офицеров запаса до 27 лет будут призваны на службу – указ

В 2021 году в Вооруженные Силы РБ будут призваны до 100 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас.

«Это позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва», - говорится в комментарии к соответствующему указу.

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