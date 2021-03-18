Евросоюз впервые за 30 лет вводит санкции против Китая

Евросоюз согласовал введение санкций против Китая за систематические нарушения прав человека.

Санкционный пакет, первый более чем за 30 лет, был утвержден послами государств-членов ЕС в среду, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Меры, включающие заморозку активов и визовые запреты для четырех китайских чиновников и одного юрлица, задуманы в качестве ответа на притеснение мусульман-уйгуров. Главы МИД стран ЕС формально одобрят их 22 марта.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад о положении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны. По данным правозащитников, в Китае до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения принудительно удерживаются в лагерях. Там их против воли подвергают «политической и культурной индоктринации», а также заставляют учить китайский язык и петь «хвалебные песни» коммунистической партии, утверждали авторы доклада.

В свою очередь, правительство КНР утверждает, что в регионе существуют лишь «образовательные центры для ресоциализации мелких преступников». Пекин заявил, что СУАР находится под влиянием сепаратистов, религиозных экстремистов и террористов, передает fifnanz.ru

США ввели санкции против КНР в связи с притеснением уйгуров в 2019 году, включив в «черные списки» чиновников компартии и 28 правительственных и коммерческих организаций.

Евросоюз последний раз вводил санкции против Пекина в 1989 году в ответ на события на площади Тяньаньмэнь, где танками и бронетехникой армия подавила студенческое восстание, похоронив по разным оценкам от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Тогда в отношении КНР было введено оружейное эмбарго, действующее до сих пор.

МИД КНР раскртиковал санкционные планы ЕС. «Санкции - это конфронтация. Мы хотим диалога, а не конфронтации. Мы просим ЕС подумать дважды», - заявил посол Китая в Евросоюзе Жан Минь.

Он добавил, что власти Китая не отступят, поскольку должны выполнить «обязательства перед народом».