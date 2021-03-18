В Нидерландах на выборах побеждает партия действующего премьера

В Нидерландах на парламентских выборах, состоявшихся в среду, 17 марта, праволиберальная Народная партия за свободу и демократию действующего премьер-министра страны Марка Рютте, как и ожидалось, одерживает убедительную победу.

Согласно первым экзитполам, обнародованным вечером 17 марта телеканалом NOS, эту партию поддержали 24 процента избирателей, благодаря чему она получит 36 мест во Второй палате нидерландского парламента. Что касается самого Марка Рютте, то этот результат поможет ему в четвертый раз подряд с ноября 2012 года занять пост премьер-министра королевства, передает DW.

Неожиданностью стал выдающийся результат леволиберальной партии "Демократы-66" (D66), занявшей на выборах второе место, которое гарантирует ей 27 депутатских мандатов. Для сравнения: на прошлых выборах эта партия смогла получить лишь 19 мест. В свою очередь, правопопулистская Партия свободы под руководством Герта Вилдерса за четыре года потеряла часть поддержки избирателей и опустилась на третье место, получив 17 мандатов.