Последнее обновление: 17.03.2021 15:19

Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования с 8% до 8,5% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение о повышении ставки рефинансирования с 8% до 8,5% годовых.

«Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 17 марта 2021 года принял решение повысить ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов. Ставка монетарной политики составила 8,5%», - говорится в сообщении регулятора.

Решение о повышении ставки Нацбанк Грузии объяснил тем, что в течение некоторого времени уровень инфляции в 2021 году будет колебаться в пределах 4,0-4,5%, и лишь затем начнет снижаться до целевого показателя в 3%.

Следующее заседание запланировано на 28 апреля.

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