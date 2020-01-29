Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 9% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение оставить ставку рефинансирования неизменной на уровне 9% годовых.

Об этом говорится в опубликованном сообщении регулятора, передает ТАСС.

«В декабре номинальный эффективный обменный курс немного укрепился, что снизило давление на инфляцию. Однако номинальный эффективный обменный курс по-прежнему остается на уровне обесценивания. За последний период были зафиксированы ускоренный рост экономики и высокое кредитование. В том случае, если динамика указанных показателей окажет давление на инфляцию, это может стать причиной сохранения жесткой монетарной политики на длительное время», - сказано в сообщении.

Предыдущее заседание комитета по денежно-кредитной политике состоялось 11 декабря. Тогда регулятор решил повысить ставку рефинансирования до 9% с 8,5%. Следующее заседание запланировано на 18 марта.

Грузинская национальная валюта с начала 2019 года до мая колебалась в диапазоне 2,67-2,70 лари за доллар. Позже лари стал обесцениваться и 10 июля в первый раз побил антирекорд, достигнув отметки 2,9 лари за 1 доллар. После некоторой стабилизации национальная валюта продолжила падение: уже 25 июля лари торговался на отметке 2,93 за 1 доллар, 30 июля достиг 2,95 за 1 доллар, а через день - 2,97. Таким образом, лари обесценился примерно на 10% по отношению к доллару.

Сегодня лари торгуется по 2,89 лари за 1 доллар.