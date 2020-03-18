Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 9% годовых

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение оставить ставку рефинансирования неизменной на уровне 9% годовых.

Об этом говорится в опубликованном сообщении регулятора, передает ТАСС.

«На фоне пандемии коронавируса и существенного падения цен на нефть глобально возросла экономическая неопределенность. Ожидается, что темпы экономического роста замедлятся, как у наших торговых партнеров, так и в Грузии, из-за чего на данном этапе невозможно делать точных прогнозов», - говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, решение сохранить ставку рефинансирования принято на фоне «существующей крайней неопределенности». Нацбанк будет готов смягчать монетарную политику, если спрос на внешнем и внутреннем рынке будет настолько высок, что повлияет на снижение инфляции, несмотря на обесценивание национальной валюты (лари).

Нацбанк отмечает, что обратился к Международному валютному фонду (МВФ), чтобы тот в рамках своей программы увеличил средства, выделяемые Грузии. Также регулятор в ближайшее время ожидает получение кредитов, выделяемых другими международными донорами с целью «смягчения последствий коронавируса».

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования. В Грузии выявлено 38 случаев заражения.