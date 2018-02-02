Власти Беларуси не допустят обращение криптовалют вне ПВТ

Криптовалюты не будут допущены на внутренний рынок Беларуси, а ранее принятые шаги по их регулированию касаются только Парка высоких технологий (ПВТ). Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

«Мы не рассматриваем вопрос о том, чтобы допустить криптовалюты в нашем внутреннем обороте. Такая задача не ставится. Мы просто попытались урегулировать отношения по основным инструментам — технологии блокчейн, майнингу, использованию криптовалют. Но еще раз подчеркиваю, мы это делаем в рамках регуляторной площадки, то есть Парка высоких технологий», - отметил он.

В то же время Кобяков добавил, что если использование криптовалюты резидентами ПВТ принесет положительные результаты, то власти Беларуси готовы обсудить возможность ее оборота на внутреннем рынке страны.