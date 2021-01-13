Последнее обновление: 13.01.2021 12:15

Нацбанк РБ разрешил банкам «смарт-контракты»

Нацбанк Беларуси постановлением №428 от 24 декабря 2020 года утвердил порядок совершения сделок при осуществлении банковских и иных финансовых операций посредством смарт-контрактов.

«Принятое постановление регламентирует процесс совершения и (или) исполнения сделок посредством смарт-контрактов, устанавливает общие требования к владельцам смарт-систем, определяет процедуру предоставления подтверждения совершения и (или) исполнения сделок посредством смарт-контрактов», - говорится в комментарии регулятора.

Ранее право совершать сделки посредством смарт-контракта было предоставлено только резидентам Парка высоких технологий. Теперь смарт-контракты разрешены Нацбанку и участникам межбанковской системы идентификации.

«Применение смарт-контрактов в банковской сфере позволит расширить возможности дистанционного обслуживания клиентов, будет способствовать усилению конкуренции на финансовом рынке, позволит повысить операционную эффективность кредитных организаций, а также снизить их издержки, в том числе временные», - сказано в комментарии НБ РБ.

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