Власти Омана заблокировали Clubhouse

Власти Омана заблокировали американское приложение Clubhouse, поскольку оно не получило разрешения на работу в стране.

Об этом со ссылкой на местный регулятор сообщил портал WAF, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Блокировку сервиса также подтвердила Ассоциация по правам человека в Омане. «Правительство Омана запретило работу Clubhouse, который использовался гражданами как пространство для свободного выражения мнений без цензуры властей», — заявили в ней.

В начале февраля Clubhouse также заблокировали в Китае, поскольку китайские пользователи обсуждали ситуацию с «лагерями перевоспитания» в Синьцзяне, где содержат, в частности, уйгуров. Помимо этого в соцсети обсуждались судьба движения за независимость Тайваня и закон о национальной безопасности Гонконга.

Clubhouse — соцсеть, общаться в которой можно в аудиочатах. Компания Alpha Exploration Co. запустила ее в марте 2020 года. Пока Clubhouse доступен только на iOS, приложение для ОС Android еще разрабатывается.

Попасть в приложение можно двумя способами: получив приглашение от того, кто уже общается в Clubhouse, или зарегистрироваться в нем и ждать, пока платформа сама добавит нового пользователя.