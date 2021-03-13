Число политзаключенных в Беларуси выросло до 285 человек

Белорусские правозащитные организации в минувшую пятницу признали политзаключенными еще 6 человек, число политзаключенных в стране выросло до 285 человек.

Политзаключенными признаны Кира Бояренко и Ольга Глушень, которым предъявлены обвинения по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок"), Валерий Мельничук, Иван Дацишин – обвинения по ч. 2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки).

Также политзаключенными признаны несовершеннолетние Денис Хозей и Сергей Гацкевич, приговоренные к трем годам лишения свободы по ч. 2 ст. 293 УК.