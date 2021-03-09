Эстония вводит жесткий карантин с 11 марта на месяц

Правительство Эстонии приняло решение ужесточить ограничения из-за распространения британского штамма коронавируса с 11 марта сроком на месяц.

Об этом сообщила в понедельник премьер-министр Кая Каллас, передает ТАСС.

"Мы решили закрыть страну настолько, насколько это возможно", - сказала она в эфире телеканала ETV+.

Согласно решению правительства, с 11 марта в учебных заведениях вводится дистанционное обучение для всех учеников, кроме детей с особыми потребностями. Родителям дошкольников рекомендуют не водить детей в детский сад без крайней необходимости.

Будут закрыты все предприятия розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов оптики и других магазинов товаров первой необходимости. Выдача товаров может быть организована только на улице.

Предприятия общепита смогут работать только навынос. Занятия спортом в закрытых помещениях будут запрещены. Жителям рекомендуют соблюдать правила социального дистанцирования на улице.

Правительство Эстонии ввело с 28 декабря по 17 января масштабные ограничения из-за коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в Таллине, позднее их продлили до 31 января. С 1 февраля кабинет министров объявил о введении новых ограничений по всей стране, которые ужесточил с 1 марта, а затем еще раз с 6 марта.