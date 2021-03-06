Не менее 26 человек задержаны на студенческой конференции в Минске

Более 20 человек были задержаны на учредительной конференции Лиги студенческих объединений в пятницу, 5 марта, в Минске в бизнес-клубе "Имагуру".

Задержания проводили неизвестные в масках, явившиеся на мероприятие. В списках задержанных правозащитного центра «Весна» опубликованы фамилии 26 человек.

В их числе - члены основного состава Координационного совета (КС) для передачи власти Андрей Егоров и Виталий Рымашевский. Представители сформированного оппозицией КС позднее уточнили, что Егорова и Рымашевского доставлили в отделение милиции, но через некоторое время отпустили.

По данным Telegram-канала "Списки задержанных", большинство остальных тоже были отпущены. В его списках значатся 32 фамилии.