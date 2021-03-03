Оппозиция Армении отказалась от досрочных выборов без отставки Пашиняна

Оппозиция Армении отказалась проводить внеочередные парламентские выборы без отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом журналистам заявил лидер оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян, передает РБК.

«Выступая за проведение внеочередных выборов, мы не согласны на их проведение в условиях нахождения Пашиняна у власти», — сказал он.

По его словам, оппозиция видела, как Пашинян с привлечением административного ресурса собрал митинг, привел 15 тыс. человек из областей, а также то, как он вел войну в Нагорном Карабахе. «И мы не хотим, чтобы он точно так же провел выборы», — отметил Манукян.

Он подчеркнул, что Пашинян должен уйти в отставку, после чего необходимо сформировать временное правительство, а затем в течение года могут быть назначены внеочередные выборы в парламент.