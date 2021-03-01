Последнее обновление: 01.03.2021 18:49

Пашинян допустил возврат Армении к полупрезидентской форме правления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах провести референдум о переходе от парламентской к полупрезидентской форме правления.

Об этом он заявил на митинге со своими сторонниками на площади Республики в Ереване.

«В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую Конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления», — сообщил Пашинян, которого цитирует Интерфакс.

По его словам, возврат к парламентской форме правления гарантирует стабильность в Армении и исключит «формирование внутриполитических кризисов» в будущем.



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