Словакия вводит комендантский час и обязательное ношение респираторов

Правительство Словакии решило ввести комендантский час и обязательное ношение респираторов FFP2 в общественных местах из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал TA3.

Комендантский час введут на всей территории страны с 3 марта, он будет действовать с 20:00 до 1:00. В это время из дома можно будет выйти в случае поездки на работу или похода к врачу. Вместе с тем с 5:00 до 20:00 гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительных причин, которые должны подтверждаться документами.

Учебные заведения пока продолжат работу, однако учеников начальных классов и воспитанников детских садов должны будут лично приводить родители, которые направляются на работу. Детей безработных или тех, кто работает на удаленке, обязали находиться дома.

Обязательное ношение респираторов в магазинах и общественном транспорте будет введено с 8 марта, а с 15 марта их будет необходимо носить во всех общественных местах. Исключение сделано для детей, которые смогут и дальше пользоваться медицинскими масками.

Эти ограничения будут действовать до 21 марта. Если к этому времени не будет достигнут положительный эффект, то в стране введут локдаун, подразумевающий закрытие предприятий и жесткие ограничения на передвижение, отмечает телеканал.

В Словакии ранее уже вводился комендантский час из-за коронавируса (с 24 октября по 1 ноября прошлого года). Тогда гражданам запретили покидать дома с 01:00 до 05:00. В остальное время выйти из дома можно было для поездок на работу, посещения продовольственных магазинов, поликлиник, аптек, а также для поездок к родственникам и выгула домашних животных.